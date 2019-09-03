Полицейские занялись расследованием обстоятельств гибели мужчины. Они обошли все квартиры высотки, предлагая жильцам предоставить отпечатки пальцев. В результате спустя несколько дней был арестован 47-летний Эндрю Гослинг. Гражданину Австралии предъявили обвинения в убийстве. Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее News.ru писал, что в Самаре 10-летний мальчик погиб после того, как на него упала сорвавшаяся с облицовки здания плита. По факту случившегося начата доследственная проверка.