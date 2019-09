73-летний Насиари Суни получил бутылкой по голове, после чего рухнул на землю. Пострадавший был госпитализирован, у него три раза останавливалось сердце, сообщает The Straits Times .

Родственники мужчины решили, что врачи не станут «заводить» сердце, если произойдёт четвёртая остановка. В результате Суни скончался.