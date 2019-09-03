https://static.news.ru/photo/f97f8ae4-ce3a-11e9-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Австралиец убил пенсионера, выбросив бутылку вина из окна седьмого этажа 35-этажного здания. Инцидент произошёл в Сингапуре, когда пожилой мужчина приехал на новоселье к родственникам.

73-летний Насиари Суни получил бутылкой по голове, после чего рухнул на землю. Пострадавший был госпитализирован, у него три раза останавливалось сердце, сообщает The Straits Times .

Родственники мужчины решили, что врачи не станут «заводить» сердце, если произойдёт четвёртая остановка. В результате Суни скончался.

Мы не хотели продлевать боль, — объяснила дочь пенсионера.

Australian IT worker charged after Italian wine bottle allegedly thrown from 35-storey high-rise hits and kills Singaporean grandfather https://t.co/RX45zFnjpv pic.twitter.com/pEKFyd0qrn — Mark Saunokonoko (@saunokonoko) September 3, 2019

Полицейские занялись расследованием обстоятельств гибели мужчины. Они обошли все квартиры высотки, предлагая жильцам предоставить отпечатки пальцев. В результате спустя несколько дней был арестован 47-летний Эндрю Гослинг. Гражданину Австралии предъявили обвинения в убийстве. Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что в Самаре 10-летний мальчик погиб после того, как на него упала сорвавшаяся с облицовки здания плита. По факту случившегося начата доследственная проверка.