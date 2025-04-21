Мужчина с огнеметом попытался сжечь жильцов дома в Южной Корее Yonhap: мужчина с огнеметом поджог жилой многоэтажный дом в Сеуле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сеуле мужчина устроил поджог в жилой многоэтажке, используя, предположительно, огнемет. По информации агентства Yonhap, в результате происшествия погибли три человека, еще несколько получили травмы.

Пожар начался в одном из многоквартирных домов города. По данным пожарных, три человека выпали из окон. Еще трое пострадавших получили легкие повреждения из-за вдыхания дыма. Полиция ведет поиски подозреваемого, который мог совершить поджог с помощью огнемета.

Ранее в иркутском городе Зима пьяный мотоциклист влетел в группу подростков. По данным ведомства, пострадала 15-летняя школьница. Отмечается, что 24-летний водитель выбрал большую скорость для движения.

Также сообщалось, что во Франции несколько тюрем подверглись нападениям. Нападавшие, в частности, вели стрельбу. Атаки носили скоординированный характер. Так, в Люине и в Валансе на парковке подожгли автомобили тюремных надзирателей. В Тулоне злоумышленники обстреляли из автоматов ворота местного пенитенциарного учреждения, из-за чего на место выехал глава Минюста Пятой республики Жеральд Дарманен. О поджогах машин также сообщали в Марселе, Нантере, Вильпенте и других городах. Отмечается, что атака стала ответом на планы Минюста создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с наркотрафиком.