Мужчина избил жену и откусил ей нос из-за приданного News9Live: житель Индии откусил нос супруге во время ссоры из-за приданного

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В Индии мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданного, которое он не получил от семьи женщины, передает News9Live. По данным издания, пострадавшую госпитализировали, она также обратилась в полицию с заявлением на мужа и пятерых его родственников.

Инцидент произошел 15 декабря в поселке Махешпур штата Уттар-Прадеш. Известно, что молодые люди поженились в 2022 году, супруги воспитывают пятимесячного сына. С момента бракосочетания, как пишет издание, мужчина изводил индианку, выгонял ее из дома, требуя, чтобы ему отдали некое имущество в качестве приданного.

Отмечается, что после многочисленных конфликтов, совет старейшин поселения смог примирить пару. Но в ходе очередной ссоры мужчина начал избивать девушку, а когда она стала сопротивляться, откусил ей нос и пригрозил расправой.

В настоящий момент потерпевшая находится в больнице, она заявила в полицию на мужа и его родственников. Правоохранители уже задержали супруга женщины, его мать и отца и начали расследование.

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