Мун Чжэ Ин отметил, что часть международного сообщества была обеспокоена возможностью возникновения «нового раунда провокаций», приуроченных ко дню рождения Ким Чен Ына.
Вместо этого президент Трамп послал ему поздравления с днём рождения, чтобы подчеркнуть его готовность к переговорам. Это была отличная идея, — заявил лидер Южной Кореи в ходе ежегодной пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, письмо с поздравлениями от Дональда Трампа северокорейскому лидеру передали через администрацию президента Республики Корея. В КНДР, комментируя получение письма, уточнили, что Сеулу не стоит лелеять ложные мечты о возвращении к диалогу, и предложили вести себя сдержанно, чтобы не оказаться «дураком, который, вмешиваясь, только мешает».