https://static.news.ru/photo/a99d7180-1bc9-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствовал решение своего американского коллеги Дональда Трампа поздравить с днём рождения лидера КНДР Ким Чен Ына.

Южнокорейский политик назвал направленное главе Северной Кореи Трампом письмо «отличной идеей», которая может повысить шансы возобновления переговоров о денуклеаризации, сообщает Reuters.

#worldNews South Korean president takes heart from Trump's birthday wishes to North Korea's Kim https://t.co/ErO4YBO5nv pic.twitter.com/eMDOzcgnSG — techcenter (@techcen70555780) January 14, 2020

Мун Чжэ Ин отметил, что часть международного сообщества была обеспокоена возможностью возникновения «нового раунда провокаций», приуроченных ко дню рождения Ким Чен Ына.

Вместо этого президент Трамп послал ему поздравления с днём рождения, чтобы подчеркнуть его готовность к переговорам. Это была отличная идея, — заявил лидер Южной Кореи в ходе ежегодной пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, письмо с поздравлениями от Дональда Трампа северокорейскому лидеру передали через администрацию президента Республики Корея. В КНДР, комментируя получение письма, уточнили, что Сеулу не стоит лелеять ложные мечты о возвращении к диалогу, и предложили вести себя сдержанно, чтобы не оказаться «дураком, который, вмешиваясь, только мешает».