Москву обеспокоило появление террористов в соседних с Афганистаном странах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность возможным появлением террористов из Афганистана в соседних с государством странах на фоне текущей миграционной ситуации. Об этом она сообщила на брифинге, сообщает «Лента.ру».

Мы считаем, что международное сообщество и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана должны нести ответственность за результаты своего двадцатилетнего присутствия в стране, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что террористы могут предпринять попытку перебраться из Афганистана в другие страны Центральной Азии под прикрытием гуманитарной помощи или содействия беженцам. При этом Захарова добавила: Россия оказывает поддержку афганским беженцам исключительно в соответствии с международными обязательствами и правилами. Представитель МИД РФ выразила уверенность в том, что именно страны Запада должны оказать помощь афганскому населению и снизить миграционные потоки из республики.

Ранее Мария Захарова пристыдила Запад за «позорный» уход из Афганистана, добавив, что своими действиями они подставили под удар «миллионы граждан».