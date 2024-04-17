Москвич трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде

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Москвич трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, 40-летний житель столицы упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Его жена чудом выжила.

По данным канала, Павел прилетел в отпуск на Пхукет вместе с женой, там россияне должны были пробыть до 28 апреля. На второй день пара отправилась посмотреть статую Большого Будды, добраться до монумента решили на арендованном мопеде. По словам жены москвича, они ехали аккуратно, не превышая скорости, однако на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление, в результате байк полетел в пропасть. Женщина упала на дорогу, а ее муж вместе с мопедом слетел с пятиметрового обрыва и разбился насмерть.

Жена погибшего обратилась в российское консульство за помощью.

Ранее в тайском городе Паттайя россиянин погиб из-за того, что в море на него наехал катер. Вместе с ним была его девушка — гражданка Таиланда, она также умерла, ее нашли со следами порезов от винтов. Судно оказалось в запретной зоне для скоростных катеров. Полицейские задержали водителя катера, ему предъявили обвинение в нарушении правил управления транспортным судном.

До этого россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в Паттайе. Как сообщил возлюбленный погибшей девушки, она выпала из окна случайно. В момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был пьян.