Москва пообещала ответные меры на военные учения Японии и США

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Москва примет адекватные меры для своей обороноспособности на фоне совместных военных учений Японии, США и Австралии в непосредственной близости от своих границ, говорится в сообщении российского МИД. Посольству Японии заявлен решительный протест. Указано, что РФ рассматривает данную ситуацию как потенциальную угрозу своей безопасности.

Предупредили, что безответственная политика администрации Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом. Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны, — указано в сообщении.

Ранее МИД выразил решительный протест посольству Австралии в связи с участием австралийских войск в этих учениях. Москва считает, что такими действиями Канберра подрывает безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В четверг, 21 декабря, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов заявил, что за последний год страны НАТО провели порядка 40 крупных военных учений у западных границ России. По его словам, сценарии соответствующих мероприятий были основаны на вооруженном противостоянии с Россией. Одновременно с этим Запад поддерживает старые и создает новые конфликты в ряде регионов, добавил он. Речь идет о Балканах, Приднестровье, Закавказье, Средней Азии и Афганистане.