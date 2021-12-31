Мощный взрыв прогремел в Кабуле

В центральной части столицы Афганистана Кабуле, недалеко от местного университета, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает новостное агенство MEHR. О разрушениях пока не сообщается. По данным агенства Pajhwok, два пешехода были ранены.

Взрыв произошел в кабульском районе номер 5, недалеко от педагогического университета Талим ва Тарбиат, — сообщают афганские СМИ.

После прихода к власти в Афганистане радикальной группировки «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в стране участились случаи взрывов, насилия и террористических актов.

В начале декабря сообщалось о мощном взрыве в западной части Кабула. Инцидент произошёл в районе Даште-Барчи. Погибло три человека. Ответственность за случившееся никто на себя пока не взял.

В конце декабря Боевики «Талибана» открыли огонь по женщинам, которые организовали демонстрацию в Кабуле. Инцидент произошёл в районе больницы столицы Афганистана.