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Мощный взрыв прогремел в Кабуле

18:25, 01 января 2022
Мощный взрыв прогремел в Кабуле Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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В центральной части столицы Афганистана Кабуле, недалеко от местного университета, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает новостное агенство MEHR. О разрушениях пока не сообщается. По данным агенства Pajhwok, два пешехода были ранены. 

Взрыв произошел в кабульском районе номер 5, недалеко от педагогического университета Талим ва Тарбиат, — сообщают афганские СМИ.

После прихода к власти в Афганистане радикальной группировки «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в стране участились случаи взрывов, насилия и террористических актов.

В начале декабря сообщалось о мощном взрыве в западной части Кабула. Инцидент произошёл в районе Даште-Барчи. Погибло три человека. Ответственность за случившееся никто на себя пока не взял.

В конце декабря Боевики «Талибана» открыли огонь по женщинам, которые организовали демонстрацию в Кабуле. Инцидент произошёл в районе больницы столицы Афганистана.

 
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