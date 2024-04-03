Мощность землетрясения на Тайване сравнили с 32 ядерными взрывами CNA: мощность землетрясения на Тайване эквивалентна 32 ядерным взрывам

Фото: Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Землетрясение на Тайване

Землетрясение, произошедшее на Тайване, по мощности можно сравнить со взрывом 32 ядерных бомб, заявил CNA бывший глава сейсмологического центра Центрального метеорологического управления острова Го Кайвэнь. Он отметил, что магнитуда составила 7,3.

По словам эксперта, на острове ежегодно происходит в среднем три землетрясения магнитудой 6 или выше, что эквивалентно выбросу энергии восьми атомных бомб. Самое мощные подземные толчки на Тайване зарегистрировали в 1999 году. Их можно сравнить со взрывом 46 ядерных бомб.

Как заметил Кайвэнь, сейчас жителям Тайваня не стоит беспокоиться по поводу возможного цунами. Он считает, что предупреждение будет объявлено в случае землетрясения магнитудой значительно выше 7.

Утром 3 марта на острове произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Сильнейшие толчки сейсмологи зафиксировали в уезде Хуалянь, их магнитуда достигла 7,2.

По последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 711 человек. Еще четыре человека погибли в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра подземных толчков.

После землетрясения крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC эвакуирует производственные мощности. Компания приняла такое решение, поскольку к повреждению высокоточных полупроводниковых изделий могут привести даже незначительные колебания.

