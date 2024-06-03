Мощное землетрясение произошло в Японии Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Японии

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в японской префектуре Исикава, передает пресс-служба национального метеорологического управления страны. Там отметили, что эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Специалисты объявили угрозу цунами, но через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Жителей предупредили о возможности повторных землетрясений. Напомним, что катаклизм зафиксирован в том же регионе, где в начале года произошла череда мощных землетрясений — общее число подземных толчков различной силы тогда превысило несколько тысяч, погибли более 240 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в Чили. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал, что эпицентр располагался на расстоянии 83 километров к северо-западу от столицы страны — города Порт-Вила. Проживают в нем свыше 50 000 человек. Сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

До этого на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Находится он рядом с городом Грандавик, население которого достигает почти четырех тысяч человек. С начала 2024 года это уже пятое извержение.