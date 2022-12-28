Мощное наводнение на Филиппинах привело к смерти 25 человек

Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

После мощного наводнения на Филиппинах 25 человек пропали без вести и столько же числятся погибшими, передает ОТР. В результате стихийного бедствия больше тысячи домов были повреждены, а из зоны бедствия пришлось эвакуировать 400 тысяч человек. Как сообщается, спасатели специально натянули на улицах веревки, чтобы люди могли держаться за них и перебираться в безопасное место.

На Филиппины обрушились проливные дожди из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс над островами. По данным филиппинского метеобюро, в ближайшие дни ливни будут продолжаться. Издание уточнило, что Филиппины находятся в зоне погодного риска — ежегодно через них проходит около 20 тайфунов и штормов.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся на турецкий туристический город Анталья ливни привели к наводнению, какого этот край не видел в течение последних 50 лет. Подчеркивается, что улицы и проспекты города «превратились в озеро», а паводковые воды смели припаркованные машины.

В октябре в результате наводнения на греческом острове Крит погиб один человек. Причиной катаклизма стали сильные ливни, захлестнувшие остров. Тело 50-летнего мужчины нашли в пригороде Ираклиона. Дороги в нескольких островных районах в результате «превращались в реки». Поток воды унес около десяти автомобилей.