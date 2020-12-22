Мошенники попытались продать офис премьер-министра Индии

https://static.news.ru/photo/f7de5b20-4427-11eb-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Индии полиция расследует дело в отношении группы лиц, попытавшихся продать в Интернете офис премьер-министра страны Нарендры Моди.

На данный момент они арестованы решением суда. Четверо мужчин разместили в Интернете объявление о продаже офиса, описав помещение как виллу с четырьмя ваннами и дорогими коврами. Общая площадь недвижимости составляет 604 кв. метра.

При этом место, описанное мошенниками в объявлении, является рабочей резиденцией председателя правительства Индии, где он принимает представителей прессы. Полицейские уверены, что злоумышленники не намеревались устраивать розыгрыш, а действительно хотели продать здание наивному покупателю. Суд в скором времени назначит мошенникам наказание, передаёт «Политика Сегодня».

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус. Они связались с главой канадского кабмина от лица шведской экологической активистки Греты Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов.