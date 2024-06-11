Мошенник притворялся женщиной, чтобы обворовывать мужчин В Индии задержали мошенника, который притворялся женщиной и обворовывал мужчин

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В Индии полиция задержала мужчину, который притворялся женщиной и вытягивал деньги из мужчин, сообщает издание News9Live. Отмечается, что у одной из жертв он украл около 70 тысяч рупий.

Как сказано в материале, Аман Намдев познакомился в интернете с девушкой Шивани Рагхуванши. Она настойчиво пыталась убедить его жениться на ней, хотя они никогда не виделись лично.

Когда мужчина отказался от брака, девушка начала ему угрожать, что покончит с собой. Через некоторое время к нему подошел человек, представившийся братом Рагхуванши. Он сказал, что она пострадала при неудачной попытке это сделать и теперь ей нужны деньги на лечение. Испугавшийся Намдев дал мужчине 70 тысяч рупий, но потом заподозрил неладное и обратился в полицию.

Выяснилось, что под личиной Рагхуванши скрывался 22-летний Ашу Мехра. У него было несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, с которых он под видом девушек знакомился с мужчинами. Он также пытался вытягивать у жертв деньги, фабрикую несчастные случаи, при этом для правдоподобности говорил с мужчинами женским голосом, сказано в материале. По версии следствия, таким образом он обманул десятки человек и скопил большую сумму денег.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве правоохранители задержали 11 мошенников, которые обманным путем похищали деньги у пенсионеров. По ее словам, всем подозреваемым уже предъявлены обвинения. В МВД уточнили, что среди задержанных значатся организатор криминального бизнеса и 10 соучастников.