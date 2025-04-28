Морской риф стал причиной размолвки между КНР и Филиппинами Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки на спорном рифе

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Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки их граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь в соцсети WeChat. По его словам, шесть филиппинцев незаконно прибыли на остров, чем поставили под угрозу мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Действия Филиппин нарушают территориальный суверенитет Китая, нарушают «Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море», подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море. Мы призываем Филиппины немедленно прекратить нарушения, — заявил Лю Дэцзюнь.

Какие именно меры были приняты в отношении граждан Филиппин, не уточняется. Известно, что «сотрудники правоохранительных органов береговой охраны Китая развернули на рифе Тесянь пятизвездный красный флаг (государственный флаг КНР) в качестве декларации суверенитета».

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина. Эксперт считает, что именно Россия и Китай выбраны сегодня как основные точки атаки США, Вашингтон стремится разделить и уничтожить их.

Также гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что жесткие санкции США не заставят Китай поменять отношение к России. По его словам, Пекин найдет варианты сотрудничества с Москвой.