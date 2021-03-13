«Море огня»: японцы предложили сжечь Россию ядерным оружием

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Посетители японских новостных порталов оценили комментарий МИД РФ о вероятном размещении в азиатской стране американских ракет. Накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на публикации о возможном появлении на островах вооружения США наземного базирования.

По её словам, подобные меры спровоцируют новый виток гонки вооружения, она призвала все заинтересованные стороны найти дипломатическое разрешение проблемы. При этом дипломат отметила, что дополнительная военная угроза для РФ, «безусловно, повлечёт за собой реакцию». Слова Захаровой активно тиражировали СМИ в Японии. Бурная реакция не заставила себя ждать.

Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону РФ 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня, — написал юзер с ником ywc в ответ на сообщение МИД РФ.

Другие читатели считают, что размещение ракет США в Японии спровоцирует недовольство и критику и настолько смелые выпады в адрес РФ неуместны. В ином случае Токио ждёт поражение, по крайней мере сейчас, пока у островного государства нет своего ядерного оружия. Однако часть комментаторов призвали не надеяться на помощь США. Пользователи cka и iga поддержали предыдущее высказывание, добавив, что Японии стоит развивать собственные оборонные технологии.

Накануне в Японии советские самолёты Ан-225 «Мрия», Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей» назвали невероятными машинами. Такое определение им дал автор материала в Yahoo News Japan Масао Танэяма, а большинство читателей мнение автора поддержали. Эти модели, созданные авиастроительной компанией «Антонов», востребованы и в современных условиях. Сильная сторона этих самолётов заключается в возможности их эксплуатации в условиях пересечённой местности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японский политолог, экс-дипломат Акио Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» с Москвой Токио должен показать «готовность и способность» заблокировать ряд проливов. По его мнению, это должны быть проливы между материковой Россией и Южными Курилами.