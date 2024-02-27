Монтажник наткнулся на брошенного младенца посреди кукурузного поля Монтажник из Таиланда обнаружил девятимесячного ребенка посреди поля кукурузы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Монтажник из Таиланда Аноча Чуи нашел девятимесячного ребенка посреди кукурузного поля в общине Нонг Лак Сила провинции Накхонратчасима, сообщает местное издание The Thaiger. По его данным, мужчина проводил работы по установке фонарей на солнечных батареях, когда услышал плач ребенка. Он доносился из хижины на кукурузном поле. Отмечается, что ребенок лежал в синей сумке.

Чуи незамедлительно сообщил о необычной находке сотрудникам правоохранительных органов. Они прибыли на поле и забрали младенца. Отмечается, что он был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи и изучения состояния здоровья. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Полицейские пытаются найти родителей ребенка, они опрашивают жителей всех близлежащих населенных пунктов. Предполагается, что родителями могут быть как местные жители, так и иностранные рабочие.

Как сообщается ранее, сотрудники полиции нашли девочку из Новосибирска, пропавшую без вести 19 февраля. Она нашлась в Московской области. Школьницу намерены передать законным представителям. При этом в полиции не объяснили, каким образом 15-летняя девочка оказалась в другом регионе.