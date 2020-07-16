Монгольскому подростку поставили предварительный диагноз «бубонная чума»

https://static.news.ru/photo/46627226-c77e-11ea-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Монгольские медики считают, что 16-летний подросток из аймака (провинции) Говь-Алтай на западе страны болен бубонной чумой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Монголии. Юноша в настоящий момент находится в изоляции в больнице сомона (района) Эрдэнэ. 15 июля у него поднялась температура, а накануне он ел мясо сурка, которые часто являются переносчиками бубонной чумы. Монгольские врачи неоднократно призывали местных жителей отказаться от употребления в пищу этих животных.

12 июля в этом же аймаке от бубонной чумы умер 15-летний мальчик. За три дня до смерти он вместе с друзьями съел сурка. 17 человек, контактировавших с погибшим, находятся на карантине или проходят лечение в больницах. Ранее несколько случаев чумы подтвердили у скотоводов в приграничном с Монголией районе Китая, также заражённых нашли в монгольском регионе на границе с РФ. В российском посольстве в Улан-Баторе заявляют, что местные власти принимают все необходимые меры предосторожности и поводов для беспокойства нет.

Как писал NEWS.ru, 14 июля ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней в Красночинском районе Забайкальского края РФ. Очаги нашли на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, домашние животные подхватили болезнь от переносчиков из дикой среды.