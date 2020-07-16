Монгольскому подростку поставили предварительный диагноз «бубонная чума»

Монгольские медики считают, что 16-летний подросток из аймака (провинции) Говь-Алтай на западе страны болен бубонной чумой.
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12 июля в этом же аймаке от бубонной чумы умер 15-летний мальчик. За три дня до смерти он вместе с друзьями съел сурка. 17 человек, контактировавших с погибшим, находятся на карантине или проходят лечение в больницах. Ранее несколько случаев чумы подтвердили у скотоводов в приграничном с Монголией районе Китая, также заражённых нашли в монгольском регионе на границе с РФ. В российском посольстве в Улан-Баторе заявляют, что местные власти принимают все необходимые меры предосторожности и поводов для беспокойства нет.
Как писал NEWS.ru, 14 июля ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней в Красночинском районе Забайкальского края РФ. Очаги нашли на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, домашние животные подхватили болезнь от переносчиков из дикой среды.
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