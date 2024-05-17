Монах напоил телеведущую «священным напитком» и изнасиловал News9Live: монах из Индии напоил и изнасиловал телеведущую

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Монах из индийского штата Тамилнад напоил телеведущую местного канала священным напитком, после чего изнасиловал ее, сообщает News9Live. Пострадавшая простила его из-за обещаний о замужестве, однако он не оправдал ее надежд, а позднее заставил сделать аборт.

По информации издания, 30-летняя женщина часто посещала индуистский храм в городе Ченнаи. Там она и познакомилась с монахом, который спустя время предложил подвезти ее до дома. По словам женщины, после аборта монах продолжил насиловать ее, а также заставлял ее вступать в интимную связь с другими мужчинами.

В результате пострадавшая написала заявление в полицию. При обыске у монаха нашли фотографии и видеозаписи сексуального характера. Против него возбудили уголовные дела по шести статьям.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Тапауа 39-летнего мужчину подозревают в изнасиловании новорожденной внучки своей супруги. Пресс-секретарь полицейского участка Келли Соуто рассказала, что у пострадавшей пятидневной девочки было кровотечение. Сам мужчина утверждает, что случайно повредил внучку пальцем, когда неудобно держал ее на руках.