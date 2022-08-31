Mitsui сообщила о подтверждении заявки на «Сахалин-2» от России Mitsui: правительство России подтвердило заявку на участие в проекте «Сахалин-2»

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Японская компания Mitsui&Co получила подтверждение от правительства России своей заявки на участие в проекте «Сахалин-2». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Заявка была направлена 25 августа.

Мы направили российскому правительству заявление о сохранении доли в «Сахалин-2», который находится под управлением новой компании 25 августа, 30 августа по местному времени нами было получено уведомление о том, что российское правительство признало это заявление, — говорится в сообщении компании.

Там также говорится, что компания планирует вести обсуждение в связи с сохранением своей доли в проекте. Кроме того, в компании подчеркивают, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет.

Российское правительство 30 августа распорядилось передать японской компании Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».

Ранее стало известно, что корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

30 июня Владимир Путин подписал указ, предписывающий сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют также японские Mitsui и Mitsubishi.