https://static.news.ru/photo/4cb26494-e1f9-11e9-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга 28 сентября применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона митингующих у правительственного комплекса в районе Адмиралти после того, как радикалы начали бросать в здание бутылки с зажигательной смесью.

Сначала акция носила мирный характер. Организатором выступил «Гражданский фронт за права человека». Но некоторые участники начали светить лазером в глаза силовикам, пытаясь спровоцировать. Затем в сторону комплекса полетели «коктейли Молотова». Несогласные также перекрыли движение транспорта в квартале, передаёт телекомпания RTHK .

Демонстрацию посвятили пятилетней годовщине начала «движения зонтиков». Его основали студенты, требующие демократизации избирательной системы в Гонконге.

Пять лет назад манифестанты в этом же районе разбили палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекрёсткам. Беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией, продолжались 79 дней.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что некоторые требования демонстрантов невозможно осуществить, так как они идут вразрез с принципом верховенства права.