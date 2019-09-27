Полиция Гонконга 28 сентября применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона митингующих у правительственного комплекса в районе Адмиралти после того, как радикалы начали бросать в здание бутылки с зажигательной смесью.
Сначала акция носила мирный характер. Организатором выступил «Гражданский фронт за права человека». Но некоторые участники начали светить лазером в глаза силовикам, пытаясь спровоцировать. Затем в сторону комплекса полетели «коктейли Молотова». Несогласные также перекрыли движение транспорта в квартале, передаёт телекомпания
Демонстрацию посвятили пятилетней годовщине начала «движения зонтиков». Его основали студенты, требующие демократизации избирательной системы в Гонконге.
Пять лет назад манифестанты в этом же районе разбили палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекрёсткам. Беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией, продолжались 79 дней.
Ранее News.ru сообщал, что руководитель гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что некоторые требования демонстрантов невозможно осуществить, так как они идут вразрез с принципом верховенства права.