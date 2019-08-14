https://static.news.ru/photo/8b1110fc-be98-11e9-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Семь мирных жителей стали жертвами артиллерийского обстрела в Афганистане. Инцидент произошёл в провинции Каписа на востоке страны.

Одну из местных деревень обстреляли боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан», передаёт ТАСС . Все погибшие — женщины и дети.

Вместе с тем, представитель талибов Забихулла Муджахид отверг причастность движения. Он заявил о провокации со стороны афганской армии.

Ранее, как писал News.ru, около двух десятков человек погибли и более 100 пострадали от взрыва бомбы у полицейского участка на западе Кабула. Бомба была спрятана в автомобиле.