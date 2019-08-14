Семь мирных жителей стали жертвами артиллерийского обстрела в Афганистане. Инцидент произошёл в провинции Каписа на востоке страны.
Одну из местных деревень обстреляли боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан», передаёт
Вместе с тем, представитель талибов Забихулла Муджахид отверг причастность движения. Он заявил о провокации со стороны афганской армии.
Ранее, как писал News.ru, около двух десятков человек погибли и более 100 пострадали от взрыва бомбы у полицейского участка на западе Кабула. Бомба была спрятана в автомобиле.