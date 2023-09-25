Минздрав Японии одобрил препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

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Министерство здравоохранения Японии одобрило производство и продажу препарата, замедляющего развитие болезни Альцгеймера, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что клинические испытания лекарства показали его способность противостоять прогрессированию недуга.

Как пишет издание, препарат является совместной разработкой японских и американских фармацевтов. Средство создано на основе антител и предназначено для снижения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Согласно результатам проведенных медицинских исследований, после 18 месяцев применения препарата у пациентов с ранними стадиями заболевания было выявлено замедление ухудшения памяти и мышления примерно на 27%.

Сообщается, что производство и продажа лекарства были одобрены экспертной комиссией при Минздраве Японии, средство в стране может стать доступным для пациентов уже в ноябре.

Ранее врач-невролог Дарья Ремезова рассказала, что болезнь Альцгеймера обычно начинается после 60 лет и быстро прогрессирует, нанося удар по кратковременной памяти. При этом заболевании человек не может вспомнить события вчерашнего дня, хотя хорошо помнит далекое прошлое.