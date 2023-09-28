Минздрав Узбекистана сообщил о пострадавших при взрыве и пожаре в Ташкенте Минздрав: в результате взрыва и пожара в Ташкенте никто серьезно не пострадал

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В результате сильного ночного взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте есть пострадавшие, сообщает в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. По данным ведомства, серьезно никто не пострадал.

Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, — отмечается в сообщении.

В Минздраве рассказали, что врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. При этом, у тех, кто уже поступил в центр не зафиксировано серьезных травм. Также помощь оказывается тем, кто пострадал в результате пожара на месте происшествия и в близлежащих квартирах. В лечебных учреждениях города для оказания оперативной медицинской помощи дежурят врачи, собран необходимый запас медикаментов.

МЧС республики ранее сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района Ташкента.

Ранее сообщалось, что момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео. Инцидент случился недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. Власти перекрыли дороги в городе.