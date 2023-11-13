Сеул начал угрожать Пхеньяну после переговоров с шефом Пентагона МО Южной Кореи: Сеул поглотит КНДР в случае инициации Пхеньяном войны

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Ллойд Остин и Син Вон Сик

Южная Корея «объединит» Корейский полуостров «на основе либерально-демократических» ценностей, если КНДР начнет войну с Сеулом, заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик во время пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле. Он заявил, что использование Пхеньяном ядерного оружия «завершит режим в КНДР», передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что армии Южной Кореи и США находятся в состоянии полной боеготовности.

Если Северная Корея спровоцирует войну, их режим исчезнет и произойдет объединение на основе либерально-демократического порядка под началом Республики Корея, — сказал глава южнокорейского Минобороны.

Ранее телеканал NHK сообщил, что власти Японии 11 января планируют запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать данные о ситуации в КНДР. При помощи этого спутника будет вестись наблюдение за деятельностью ракетных полигонов этой страны.

Лидер КДНР Ким Чен Ын ранее выразил обеспокоенность созданием «трехстороннего военного союза» между Японией, Южной Кореей и США. По его мнению, тесное сотрудничество этих стран фактически представляет собой «азиатскую версию НАТО».