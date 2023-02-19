Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск Минобороны Сирии: при израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, 15 жителей ранены

Фото: Kcna/Xinhua

В результате израильского ракетного удара по Дамаску в столице Сирии погибли пять человек, сообщили в министерстве обороны страны. Еще 15 человек получили различные ранения.

Наши средства ПВО ответили на ракеты и сбили большинство из них. По предварительным данным, погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Разрушен ряд домов, нанесен ущерб ряду районам в Дамаске и его окрестностях, — говорится в заявлении.

В начале января Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара Израиля, в результате атаки двое сирийских военных погибли, еще двое получили ранения. По данным Минобороны страны, израильская армия атаковала аэропорт и его окрестности со стороны северо-востока Тивериадского озера.

Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удары по югу Дамаска. Перед этим агентство SANA также сообщало, что сирийская ПВО отражает атаку, в небе над столицей были слышны взрывы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Турция потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо. Назначен срок, до которого им следует это сделать. По данным телеканала, представители Москвы стараются сделать так, чтобы требования Турции были удовлетворены.