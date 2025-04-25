Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерной войны с Индией

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Мировому сообществу нужно опасаться эскалации конфликта между Пакистаном и Индией, заявил в эфире телеканала Al Jazeera пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. По его словам, конфликт может перерасти в ядерное противостояние.

Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны — ядерные державы, — сказал Асиф.

Ранее стало известно, что в результате расстрела на севере Индии погибли минимум 27 туристов. Порядка 20 человек были ранены. Официальных данных о погибших и пострадавших на тот момент не опубликовали. Ответственность за нападение 22 апреля взял на себя «Фронт сопротивления», который зашел на союзную территорию из Пакистана. Индийские власти сочли, что это произошло по вине Пакистана.

Позже в пакистанском комитете национальной безопасности заявили, что руководство страны будет расценивать попытки отвести поток воды реки Инд в качестве акта агрессии со стороны Нью-Дели. Также аналогичным образом будут восприняты планы по узурпации прав нижних прибрежных стран, говорится в сообщении.

Тем не менее индийская сторона заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана. Были закрыты все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы.

Пакистан публично объявил о готовности к вооруженному противостоянию с Индией. Представители военного ведомства страны выразили благодарность индийскому премьер-министру Нарендре Моди за объединение народа Пакистана, сопроводив публикацию фотографией стартующей боевой ракеты.