Минобороны Китая назвало США главным источником хаоса в мире

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У Цянь

Правительство США является фундаментальным источником хаоса в современном мире и «закулисным манипулятором» мировых беспорядков, заявил представитель Министерства обороны Китая У Цянь. По его словам, которые приводит китайское издание Global Times, Вашингтон активно снабжает вооружениями Украину и Израиль, а также строит свои военные базы на территории других государств.

США пристрастились к войне. Они не воевали только 16 из более чем 240 лет своего существования. Они построили более 800 зарубежных военных баз в более чем 80 странах и регионах по всему миру. <....> Факты доказали, что США являются фундаментальным источником хаоса в международном порядке, закулисным манипулятором мировых беспорядков, — заявил У Цянь.

Особое внимание в китайском оборонном ведомстве обратили на передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, а также на отправку американских авианосных боевых групп в Средиземное море. По словам представителя Минобороны КНР, своими действиями правительство США дестабилизирует обстановку в разных регионах планеты.

Отмечается, что Министерство обороны Китая неоднократно обвиняло США в провокациях, в том числе в Тайваньском проливе. В августе 2023 года У Цянь заявил, что Вашингтон регулярно занимается поиском оправданий своим ошибочным заявлениями и действиям, продолжая игнорировать позицию других стран мира.