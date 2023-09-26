Минкоммерции КНР: США злоупотребляют односторонними санкциями

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Китай выразил протест из-за введения США санкций против китайских компаний под предлогом их связи с разработками военной авиации Ирана, сообщает Министерство коммерции КНР. Ведомство указало на злоупотребление Вашингтоном односторонними рестрикциями.

Китай обратил внимание на то, что американская сторона под предлогом так называемой связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации внесла некоторые китайские компании и граждан в «список лиц особых категорий», Китай выступает решительно против этого, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также заявили, что такие действия Вашингтона нарушают порядок и правила международной торговли и наносят ущерб законным интересам компаний и частных лиц из КНР, США должны прекратить подобное притеснение. В Пекине пообещали предпринять меры, которые защитят законные права и интересы КНР.

Ранее Министерство торговли США внесло пять российских компаний в черный список за нарушение норм экспортного контроля. Помимо компаний из РФ, в список также вошли китайские, финские, немецкие, оманские и пакистанские предприятия. В федеральном регистре указывается, что все они действовали в противовес интересам внешней политики Вашингтона.