Министр обороны Японии опасается повторения украинских событий в Азии

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Международное сообщество беспокоится, что в Индо-Тихоокеанском регионе могут начаться события, подобные последним украинским, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. Как пишет ТАСС, по словам главы ведомства, его страна занимает лидирующие позиции в вопросах обеспечения мирового порядка, в ближайшее время Токио собирается расширить свою обороноспособность.

Мы всецело осознаем тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия, — также заявил Киси.

Эти слова прозвучали в ходе конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла». Ее организатором выступил Международный институт стратегических исследований. Конференция проходит каждый год начиная с 2002-го. Но несколько лет подряд мероприятие не проводили на фоне пандемии COVID-19. В этом году в его работе участвовали больше сорока стран, в том числе и делегации министров.

Ранее стало известно, что Россия лишит Японию права отлавливать рыбу в районе Курильских островов. Об этом рассказал представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Причиной такого решения послужил отказ Токио платить соответствующую квоту.