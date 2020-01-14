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Министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении уйти в отпуск по уходу за ребёнком после рождения своего первенца, который должен появиться на свет в январе.

Один из самых молодых и популярных политиков государства хочет стать ролевой моделью для отцов, работающих в Стране восходящего солнца, отмечает Reuters.

Две недели из трёх месяцев после рождения малыша мужчина решил провести в отпуске.

Я бы хотел, чтобы в министерстве окружающей среды сотрудники могли, не смущаясь, брать отпуска по уходу за ребёнком, — заявил министр.

По словам Коидзуми, 80% мужчин при устройстве на работу заявляют, что хотели бы в дальнейшем уйти в отпуск по уходу за ребёнком, однако берут его лишь 6% из них. Главной причиной такого несоответствия считается психологическая — японцам неловко перекладывать часть своих задач на плечи коллег.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швейцарии Национальный совет Федерального собрания одобрил закон о предоставлении молодым отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорождённым. Расходы при этом лягут на государство. Финансироваться этот отпуск будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 млн швейцарских франков ежегодно.