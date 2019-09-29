Как минимум 17 студентов скончались после аварии, произошедшей в провинции Самутпракан Таиланда.
По словам свидетеля ДТП, все пострадавшие находились в кузове пикапа, передаёт
Ещё пять пассажиров и водитель получили травмы и были госпитализированы. Однако врачи не смогли помочь учащимся.
В настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причину ДТП.
Ранее News.ru писал, что в Ярославской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате один человек погиб и ещё двое пострадали.