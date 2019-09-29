https://static.news.ru/photo/2ffe0302-e2c2-11e9-8da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Global Look Press

Как минимум 17 студентов скончались после аварии, произошедшей в провинции Самутпракан Таиланда.

По словам свидетеля ДТП, все пострадавшие находились в кузове пикапа, передаёт Bangkok Post . Водитель машины не справился с управлением и съехал на тротуар, где врезался в столбы и перевернулся. В результате 12 студентов вылетели из транспорта и умерли на месте.

Ещё пять пассажиров и водитель получили травмы и были госпитализированы. Однако врачи не смогли помочь учащимся.

В настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причину ДТП.

Ранее News.ru писал, что в Ярославской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате один человек погиб и ещё двое пострадали.