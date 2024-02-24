Минимум 15 паломников погибли в аварии с перевернувшимся в пруд прицепом Семь взрослых и восемь детей погибли в аварии с трактором и легковушкой в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере 15 человек, среди которых были восемь детей, погибли в аварии в индийском штате Уттаракханд, сообщила представитель местной полиции Апарна Раджат Кошик. По ее словам, это были паломники, которые планировали окунуться в священную реку Ганг. Авария произошла после того, как трактор с прицепом попытался объехать легковой автомобиль, но упал в пруд, передает ТАСС.

Полиция немедленно прибыла на место происшествия. Пострадавшие были спасены местными жителями, они госпитализированы. По имеющимся сведениям, погибли 15 человек. Продолжается поисково-спасательная операция, ведется расследование, — сообщила Кошик.

Сколько именно человек находилось в прицепе, представитель полиции не уточнила. При этом она сообщила, что власти штата намерены выплатить денежные компенсации семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сучжоу столкнулись более 100 автомобилей. ЧП произошло из-за обледенения участка скоростной автомагистрали. По данным телеканала, несколько человек получили ранения. На опубликованном видео с места происшествия видно множество машин, беспорядочно сгрудившихся на шоссе.