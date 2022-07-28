«Миллионы фанатиков»: эксперт о возможной войне Ким Чен Ына с США Военный эксперт Матвийчук предрек американцам «трагедию» в случае войны с КНДР

Фото: KCNA/EPA/TASS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил в разговоре с NEWS.ru возможность войны Северной Кореи и США. По его словам, в данном случае США не смогут противопоставить противнику ничего, кроме массированных авиаударов, ракет и дронов, тогда как попытка вторжения «обернется несомненной трагедией для американского народа».

Эксперт уточнил, что недавно армия Северной Кореи получила «огромное количество артиллерии» калибра 85 и 152 миллиметра, что позволяет корейским военным простреливать всю территорию КНДР без смены огневых позиций и использования спутникового наведения. Еще одной проблемой может стать наличие у КНДР ядерного оружия, а использование ракет позволит ей перерезать пути морской коммуникации США, Японии, Южной Кореи и Австралии. Кроме того, численность армии КНДР составляет полмиллиона штыков, а при объявлении мобилизации это число может вырасти до миллиона.

И это не просто армия в обычном понимании, это фанатики. И потери также, как и у СССР в 1943 году, совершенно очевидно не сломят боевой дух вооруженных сил КНДР, а только укрепят его. Тем более, что там идет постоянная идеологическая накачка населения, что также не добавляет США шансов на успех данной авантюры, — отметил Матвийчук.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США и при необходимости мобилизует в том числе и «ядерные средства сдерживания». Он пригрозил «большим кризисом», который станет возможным, если в Вашингтоне «продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы» КНДР и посягать на её безопасность.