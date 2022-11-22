Military Watch: Китай начал отказываться от российских двигателей Military Watch: Китай заменит российские двигатели АЛ-31 на китайские WS-10B

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Китай начал постепенно отказываться от российских авиационных двигателей, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание Military Watch. Китайская военная авиация заменит российские АЛ-31 на китайские WS-10B в рамках модернизации. Уточняется, что КНР понадобилось много времени и инвестиций, чтобы догнать Россию и США в области двигателестроения. При этом АЛ-31, принятый на вооружение в СССР в 1985 году, долгое время считался одним из самых мощных моторов в мире.

АЛ-31 впервые поступил на вооружение советской авиации в 1985 году и был самым мощным двигателем, установленным на истребителях времен холодной войны. Эти моторы обеспечили Су-27, первому самолету, использовавшему его, очень высокую степень маневренности, — пишет издание.

Аналитики уточнили, что Китай долгие годы развивался в области авиастроения, и сейчас на вооружение ВВС КНР поступают самолеты, которые не уступают в характеристиках западным аналогам. До этого в китайских самолетах использовались разработанные в СССР двигатели АЛ-31. Разработка WS-10, которым заменяют российские моторы, стала важной вехой в истории китайского авиастроения, пишут американские военные эксперты.

В китайских СМИ ранее сообщили, что российский истребитель-невидимка Су-57 способен сдержать западный натиск. Автор материала подчеркнул, что этот истребитель воплотил в себе мощь противовоздушной обороны (ПВО) страны. По словам журналиста, Су-57 оснащен пятью радарами, которые позволяют точно поразить цель. Кроме того, в его арсенале есть управляемые ракеты, включая сверхдальнобойные снаряды класса «воздух — воздух».