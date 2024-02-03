МИД Южной Кореи ответил на критику Захаровой Сеул назвал слова Захаровой о ситуации на Корейском полуострове предвзятыми

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МИД Южной Кореи выразил недовольство словами представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, передает РИА Новости. В ведомстве назвали заявления российского дипломата грубыми и предвзятыми.

Заявления представителя Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты. Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе, — сообщили в МИД Южной Кореи.

Ранее Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы Сеула в отношении Пхеньяна. По ее мнению, напряженность на Корейском полуострове растет в первую очередь в результате «нахрапистой политики» США и их союзников, включая непосредственно Южную Корею, а также Японию.

Северная Корея ранее провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.