Токио не принял протест РФ из-за инцидента с рыболовецкой шхуной

https://static.news.ru/photo/00650ab8-c4df-11eb-98b0-96000091f725_660.jpg Фото: MATSUO.K/AFLO/Global Look Press

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио не принимает протест России в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны. Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция Японии на основании объяснений причастных лиц и анализа заключается в том, что японское судно («№ 172 Эйхо-мару») вело промысел в японской исключительной экономической зоне. Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна, — подчеркнул министр.

При этом в Москве считают, что шхуна зашла в исключительную экономическую зону России в Охотском море.

Ранее стало известно, что российская сторона выразила японскому посольству решительный протест по факту инцидента, произошедшего 28 мая. Экипаж японской шхуны не выполнил требования российских пограничников об остановке, попытался скрыться. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин).