Очередной антиправительственный митинг проходит в гонконгском районе Козуэй-Бэй, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Дипломаты призвали находящихся в Китае россиян избегать людных мест города.
В Twitter представители МИДа уточнили, что в Козуэй-Бэй усилены меры безопасности, а также нарушено движение общественного транспорта.
#КНР#Гонконг - в гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/S9EMyFSGk2
Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс США принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.