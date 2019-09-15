Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очередной антиправительственный митинг проходит в гонконгском районе Козуэй-Бэй, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Дипломаты призвали находящихся в Китае россиян избегать людных мест города.

В Twitter представители МИДа уточнили, что в Козуэй-Бэй усилены меры безопасности, а также нарушено движение общественного транспорта.

Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс США принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.

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