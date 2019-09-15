https://static.news.ru/photo/7f381940-d7a4-11e9-9ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очередной антиправительственный митинг проходит в гонконгском районе Козуэй-Бэй, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Дипломаты призвали находящихся в Китае россиян избегать людных мест города.

В Twitter представители МИДа уточнили, что в Козуэй-Бэй усилены меры безопасности, а также нарушено движение общественного транспорта.

#КНР #Гонконг - в гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/S9EMyFSGk2 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 15 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс США принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.