https://static.news.ru/photo/da682fb6-5a4a-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в японском Хоккайдо в настоящий момент тяжёлая, рассказали в российском МИД. Там порекомендовали россиянам учитывать это при поездках в Японию.

Местные власти ввели чрезвычайное положение сроком на три недели, сообщается на сайте министерства.

В Японии продолжается распространение новой коронавирусной инфекции <...> Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции