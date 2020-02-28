Ситуация с коронавирусом в японском Хоккайдо в настоящий момент тяжёлая, рассказали в российском МИД. Там порекомендовали россиянам учитывать это при поездках в Японию.
Местные власти ввели чрезвычайное положение сроком на три недели,
В Японии продолжается распространение новой коронавирусной инфекции <...> Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания, — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции
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