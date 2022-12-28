МИД КНР заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о контроле над эпидемией COVID-19 в стране

Фото: Cfoto/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем, заявил в ходе брифинга представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин уже прошел пик эпидемии COVID-19, и сейчас жители города постепенно возвращаются к прежней жизни. Он уточнил, что другие регионы также готовятся к снижению уровня заболеваемости, передает РИА Новости.

В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем. Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни, — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, сейчас вирулентные возможности штамма «омикрон» значительно снизились, в то время как медицинская помощь с каждым днем качественно улучшается. Представитель МИД Китая подчеркнул, что страна переходила период адаптации при изменении методов борьбы с COVID-19, и это не является чем-то уникальным.

Ранее МИД КНР сообщил, что власти Китая в связи с запланированным ослаблением коронавирусных мер собираются упростить выдачу учебных, деловых и гостевых виз. Оптимизировать их выдачу начнут с 8 января 2023 года. О том, как именно это будет реализовано, в сообщении не говорится.

Кроме этого, в сообщении говорится, что лица, прибывающие в Китай, должны пройти тест на коронавирус за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут приехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве за границей. Если результат будет положительный, то нужно будет дождаться отрицательного показателя.