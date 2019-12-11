https://static.news.ru/photo/616fcda4-1c0f-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила госсекретаря США Майкла Помпео с главным персонажем из сказки «Новый наряд короля» из-за его критики действий китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). По её словам, американский политик не имеет никакой компетенции на это.

Мне его заявления напоминают персонаж из сказки Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875) «Новый наряд короля». Человек абсолютно без одежды считает сногсшибательным свой наряд, — отметила Хуа Чуньин на регулярном брифинге.

Она считает, что Вашингтон не может обсуждать и критиковать вопросы защиты прав человека и добродетели в Китае, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай ввёл санкции против Соединённых Штатов Америки, сообщили представители МИД КНР. Меры приняты в отношении правозащитной организации Human Rigths Watch.