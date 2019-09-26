https://static.news.ru/photo/e1bc1990-e118-11e9-ae5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Lee/REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин является защитником безопасности в Сети.

По его словам, КНР выступает против любых кибератак. Таким образом он прокомментировал обвинения в хакерской атаке на Airbus, передаёт AFP .

Могу заверить вас, что Китай является защитником сетевой безопасности, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в последнее время страну часто обвиняют в подобных действиях без доказательств.

Ранее News.ru писал, что компания Airbus стала жертвой кибератак. Преступники четыре раза за последние 12 месяцев проникали в сеть организации. Хакеры действовали через системы подрядчиков корпорации, в том числе французской Expleo и английской Rolls-Royce. Источники журналистов уверены, что злоумышленники действовали в интересах Китая.