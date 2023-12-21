МИД Китая ответил на призыв Госдепа США по ситуации в Красном море МИД Китая призвал крупные державы обеспечить безопасность в Красном море

Фото: Defense Ministy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пекин призвал крупные государства играть более конструктивную роль в обеспечении безопасности в Красном море, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Так китайский дипломат ответил на призыв главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера к тому, чтобы Пекин начал активно участвовать в борьбе с йеменскими хуситами, атакующими суда в Красном море, передает ТАСС.

Китай считает, что все стороны, в особенности влиятельные державы, должны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности водных путей Красного моря, — сказал он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда выступал за поддержание безопасности международных водных маршрутов, а также против нападений на гражданские суда.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Представитель организации «Ансар Аллах» Яхья Сариа ранее предупредил, что хуситы продолжат блокировать израильские суда в Красном море. Перед этим он сообщал, что движение может атаковать гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям, добавил он.