Демонстрации протестующих в Гонконге — это внутреннее дело КНР. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.
Внешнеполитическое ведомство осудило высказывания лидеров G7, которые выразили обеспокоенность массовыми акциями, пишет «
Как сообщал News.ru, ситуация в Китае была упомянута в итоговом заявлении стран «Большой семёрки».
Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений.
Под натиском общественности власти объявили о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений. Их не останавливают ни жёсткие меры, которые предпринимает полиция, ни массовые задержания.