https://static.news.ru/photo/7ee375b2-c8c1-11e9-a432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Xinhua/Global Look Press

Демонстрации протестующих в Гонконге — это внутреннее дело КНР. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.

Внешнеполитическое ведомство осудило высказывания лидеров G7, которые выразили обеспокоенность массовыми акциями, пишет « Политика сегодня ». Как отметили в МИДе, во внутреннюю ситуацию не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство.

Как сообщал News.ru, ситуация в Китае была упомянута в итоговом заявлении стран «Большой семёрки».

Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений.

Под натиском общественности власти объявили о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений. Их не останавливают ни жёсткие меры, которые предпринимает полиция, ни массовые задержания.