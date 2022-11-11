МИД КНР опроверг слова Байдена о дистанцировании Китая от России

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Пекин не дистанцируется от Москвы, как об этом ранее сообщил президент США Джо Байден, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС. По его словам, Китай продолжает укреплять партнерские отношения с Россией.

Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения, — сказал он.

9 ноября Байден заявил, что китайские власти «стараются несколько дистанцироваться от РФ».

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол отметил в свою очередь, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. Он выразил мнение, что российско-китайские отношения со временем будут только углубляться. Замглавы ведомства добавил, что России в текущих условиях в мире «некуда больше идти».