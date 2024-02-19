МИД КНР обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе

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Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на позицию России касательно размещения различных видов вооружений в космосе, заявил официальный представитель китайского ведомства, отвечая на вопрос издания The New York Times. Он был задан в контексте слухов о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил главу МИД Китая Вана И отговорить президента России от размещения ядерного оружия на земной орбите.

Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала, — заявил представитель МИД КНР.

По данным телеканала ABC, американских конгрессменов предупредили о планах России разместить ядерное оружие в космосе 15 января. Источники канала утверждают, что данная ситуация «очень деликатная», при этом о применении ядерных вооружений речи не идет. Предполагается, что Москва может использовать их для разрушения спутников и отключения связи в случае необходимости.

Правительство России отрицает заявления Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, распространение недостоверных сведений о ядерных вооружения — «очередная уловка» правительства США. В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что заявления США вписываются в американские тенденции в политике.