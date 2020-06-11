МИД КНДР: надежда на улучшение отношений с США сменилась отчаянием

https://static.news.ru/photo/1a14fe84-ac6f-11ea-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что Северная Корея потеряла надежду на улучшение отношений с США.

Главным стало то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется всё нарастающим ухудшением — таким, что даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в тёмном кошмаре, — привели слова главы северокорейского МИД в ТАСС.

Ли Сон Гвон отметил, что КНДР по-прежнему является целью «военных угроз» США, но несмотря на это, северокорейская сторона всё ещё стремится «открыть новую совместную эру мира и процветания» между странами.

КНДР всё ещё находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми владеют США, направлены непосредственно на КНДР. Безопасной стратегической целью КНДР является создание более надёжных сил для противодействия долговременным военным угрозам со стороны США, — подытожил министр.

Как писал NEWS.ru ранее, Госдепартамент США выразил разочарование решением КНДР прекратить контакты с Южной Кореей. Американские власти призвали Пхеньян вернуться к «дипломатии сотрудничества».