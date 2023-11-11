МИД КНДР: дружба Москвы и Пхеньяна будет только укрепляться

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Дружба между Россией и Северной Кореей с годами будет только укрепляться, заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В северокорейском дипломатическом ведомстве также отметили, что любые попытки США нарушить стабильность в регионе приведут к «мощному и координированному ответу».

Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами — Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться, а любые попытки США и их сателлитов, нацеленные на нарушение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств, — говорится в официальном заявлении.

МИД КНДР также раскритиковал администрацию США за «патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами». Ведомство порекомендовало Вашингтону адаптироваться к «новым реалиям корейско-российских отношений».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил власти КНДР в том, что они направили более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами» России для применения на Украине. По его словам, груз был поставлен по морю. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ отметил, что заявления американской администрации являются слухами. По словам министра, ни для кого не новость, что Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».