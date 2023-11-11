МИД КНДР: действия Блинкена усиливают напряженность в Корейском регионе

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Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове, говорится в заявлении, переданном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). В документе отмечается, что «безответственные и провокационные высказывания Блинкена лишь усиливают опасную военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе».

Безответственные и провокационные высказывания Блинкена лишь усиливают опасную военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе, — говорится в заявлении.

Северокорейское министерство предложило Блинкену уделить больше внимания «двойным стандартам» Совета Безопасности ООН и политике США, в частности, в области «совместного использования ядерного оружия» с союзниками, которую они назвали «незаконной».

20 октября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР не исключает возможности нанесения превентивного ядерного удара по США. В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты в планах развязать ядерную войну, заявив, что американцы уже перебрасывают на полуостров свои «стратегические средства».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными публикации о предполагаемых поставках в Россию оружия из КНДР. По его словам, ранее уже много раз возникали такие слухи.