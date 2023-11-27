МИД Китая развеял миф о создании подводного тоннеля в Крым МИД Китая опроверг данные о создании подводного тоннеля в Керченском проливе

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МИД Китая опроверг информацию о планах Москвы и Пекина по созданию подводного тоннеля под Керченским проливом, который мог бы стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту, передает ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Газета The Washigton Post ранее сообщала, что Россия и КНР обсуждали данную инициативу. Целью строительства тоннеля газета называла защиту от атак ВСУ.

Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать, — сказал китайский дипломат.

Washington Post уточнял, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. По данным WP, Крым могут соединить с Россией транспортным маршрутом, который будет защищен от атак ВСУ.

По информации газеты, встречи в рамках переговоров проходили в конце октября. Издание отмечает, что Москва инициировала проект из-за обеспокоенности по поводу безопасности 18-километрового Крымского моста, который дважды подвергался атакам со стороны ВСУ

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью эту информацию. Он отметил, что такая публикация не свойственна журналистам из The Washington Post.