МИД Китая ответил на предложение Илона Маска по Тайваню МИД КНР о предложении Илона Маска: вопрос по Тайваню является внутренним делом Китая

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Тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы», заявила 8 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на предложение предпринимателя Илона Маска сделать из Тайваня особый административный район КНР. Спикер добавила, что Китай намерен пресекать любые попытки сепаратистов отколоть Тайвань, а также решительно противодействовать внешнему вмешательству и защищать государственный суверенитет и свою территорию, передает РИА Новости.

Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы», — сказала Мао.

Ранее бизнесмен дал интервью газете Financial Times, в котором предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его словам, конфликт вокруг Тайваня неизбежен.

Днями ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что нужно сохранить Крым в составе России и заново провести референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением сотрудников ООН. Бизнесмен также выступил за нейтральный статус Украины, гарантирующий невступление страны в НАТО. Его предложение было крайне негативно воспринято официальными лицами Украины.